ERR Lahtis | Marko Kilp: homme tulevad ikka väga väikesed vahed

Eesti suusasprinter Marko Kilp sõnas päev enne Lahti MM-i vabatehnikasprinti, et lihasseis on parem kui Otepääl, aga suusavormist annab õige pildi ikka võistlus ise.

"Eesmärk oleks kindlasti oma toetajatele, kes siia tulevad, hea emotsioon pakkuda. See on kõige tähtsam," sõnas Kilp intervjuus ERR-ile.

"Täna, kui siin rajal käisin, oli see päris kiire. Kõva rada ja ma arvan, et siin sõidetakse kõvasti kiiremini kui eelneval Skandinaavial... siin tulevad homme ikka väga väikesed vähed."

Kilp usub, et rada iseenesest talle sobib. "Kui on samasugune rada nagu täna, siis ma arvan, et peaks mulle sobima. Hea kõva rada. Kui seisu on, siis miks mitte."

Liigset närvipinget kahe aasta eest tiitlivõistluste debüüdi teinud Kilp ei tunne. "Mis siin ikka muretseda, tuleb keskenduda oma tegemistele ja siis ongi kõige lihtsam."