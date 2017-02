ERR Lahtis | Kristjan Ilvese isa: mina olen selle päevaga rahul

Täna Lahti MM-il 23. koha teeninud kahevõistleja Kristjan Ilvese isa Andrus jäi poja etteastega rahule.

"Ta ütles, et pinge oli enne starti päris suur. Ta on küll juunioride seas ja kontinentaalil esimesena startinud, aga päris MM-il... ta ütles, et tuleb raske sõit," sõnas Andrus Ilves ERR-ile.

"Esimese osa kolmanda ringini kestis päris hästi puldis, kuigi pidi pingutama päris kõvasti. Lõpus tuli ikkagi vahe sisse. Ei olnud võib-olla sel hooajal kõige parem sõit, aga selline keskmine."

Kokkuvõttes nimetas Andrus Ilves avastarti siiski edukaks. "Kuna mägi oli ikkagi väga hea, siis mina olen selle päevaga täna rahul. 23. koht on täitsa selline, mis oli eesmärk. Ta ise ütles, et 20 sisse, aga selle piiri peal."

Eesti kahevõistlejatel seisab ees nüüd meeskonnavõistlus. "Murdmaa poole pealt võib öelda, et kõik poisid sõidavad põhimõtteliselt võrdselt. Seal meil suuri vahesid ei ole. Mõned kümned sekundid siia sinna, aga kõik sõltub hüppemäest," lausus Andrus Ilves.

"Kui kõik neli poissi suudavad väga hästi hüpata, isegi paremini kui tavaliselt, siis ma ei oskagi öelda, mis koha eest võitleme, aga ei jää päris punase laterna ossa. Oleme võib-olla mõned kohad eespool. Aga selleks, et meeskonnas edukad olla, peavad kõik neli lüli olema kõvad. Ega see kerge ülesanne ei ole."