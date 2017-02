Soome suusakoondise peatreener: 16 aasta tagune Lahti dopinguskandaal meid ei mõjuta

Lahti võõrustab suusatamise maailmameistrivõistlusi 7. korda ning korraldajate medalilootused on taas kõrgel.

Kodustele maailmameistrivõistlustele läheb Soome koondis vastu suurte lootustega. Medalipretendente on palju, sest viimaste aastate suurvõistlused on olnud väga edukad Iivo Niskanenile, Sami Jauhojärvile, Matti Heikinenile ja ka mitmele naissuusatajale. Seega on soomlastel oodata murdmaaradadelt palju ja lausa igal päeval.

"Me püüame viia maailmameistrivõistlustele sellise koondise, kus igal päeval oleks ühel või mitmel suusatajal reaalne võimalus võidelda medali eest," selgitas Soome koondise peatreener Reijo Jylhä ERR-ile.

Mõistagi tulevad Lahti MM-i lähenedes pidevalt jutuks eelmised, 16 aastat tagasi selles linnas peetud maailmameistrivõistlused, mis soomlastele suurepäraselt algasid aga seejärel mitme suusataja dopinguga vahelejäämise tõttu kurva lõpu said. Reijo Jylhä sõnul vanad haavad enam muret ei tee.

"Meie endi jaoks on see aeg möödas, aga võistluste lähenedes hakatakse neid teemasid jälle käsitlema. Soome meedia on seda lahanud mitmel moel, aga ma ei usu, et see võistkonda mõjutab. Meil on kaks sportlast, kes olid toona 20-aastastena koondises. Teised on nii noored, et neid asju enam ei mäleta," lisas peatreener.