Kristjan Ilves on MM-il hüppevooru järel kolmandal kohal (otseülekanne jätkub 13.20)

Kristjan Ilves (Foto: Nordic Focus)

Kristjan Ilves hüppas koguni 98 meetri kaugusele ning jäi sellega alla vaid MK-sarja üldvalitsejatest sakslastele Eric Frenzelile ja Johannes Rydzekile, kes mõlemad hüppasid 99 meetri kaugusele. Suusarajale läheb Ilves liidrist Frenzelist 24 sekundit hiljem.

Hea hüppe tegi ka Karl-August Tiirmaa (92 ja pool meetrit), kes läheb rajale 20. kohalt, liidrist 1.05 hiljem. Han Hendrik Piho hüpe kandus 80 ja poole meetri kaugusele (rajale liidrist 2.42 hiljem), Kail Piho hüppas 76 ja pool meetrit (3.03 hiljem).

Enne hüppevooru:

Eestlasi on stardinimekirjas neli – Han Hendrik Piho läheb hüppama viiendana ning Kail Piho kuuendana, Karl-August Tiirmaa on järjekorras 19. ja Kristjan Ilves 26. Kokku on nimekirjas 55 sportlast.

MK-sarjas näitavad võimu sakslased. Sarja liider Johannes Rydzek on hüppejärjekorras viimane, vahetult enne tema hüpet näeb Eric Frenzeli ning Fabian Riessle õhulende.

Sakslasi peab suurfavoriitideks ka Kristjan Ilves. „Raske on midagi muud öelda, kui sakslased – nad on praegu ülivõimsad,“ tõdes Ilves kolmapäeval ERR-ile. „Isegi, kui nad hüppemäel natuke eksivad, on neile väga raske vastu saada, nad on teistest minu arvates peajagu üle.“