TÄNA OTSE (10.20) | Mida suudavad Lahtis Eesti kahevõistlejad?

Kristjan Ilves (Foto: Nordic Focus)

Täna on Lahtis toimuval suusaalade MM-il kavas kahevõistlus, kus eestlased on esindatud nelja võistlejaga. Otseülekanne suusahüppevoorust algab ETV2 eetris kell 10.20, 10 km pikkusele murdmaadistantsile minnakse kell 13.20.

Eestlasi on stardinimekirjas neli – Han Hendrik Piho läheb hüppama viiendana ning Kail Piho kuuendana, Karl-August Tiirmaa on järjekorras 19. ja Kristjan Ilves 26. Kokku on nimekirjas 55 sportlast.

MK-sarjas näitavad võimu sakslased. Sarja liider Johannes Rydzek on hüppejärjekorras viimane, vahetult enne tema hüpet näeb Eric Frenzeli ning Fabian Riessle õhulende.

Sakslasi peab suurfavoriitideks ka Kristjan Ilves. „Raske on midagi muud öelda, kui sakslased – nad on praegu ülivõimsad,“ tõdes Ilves kolmapäeval ERR-ile. „Isegi, kui nad hüppemäel natuke eksivad, on neile väga raske vastu saada, nad on teistest minu arvates peajagu üle.“