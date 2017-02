ERR Lahtis | Karl-August Tiirmaa: mõttetu koht, keegi ei taha ju 36. olla

Suusaalade MM-il Lahtis lõpetas murdmaarajale 20. kohalt läinud Karl-August Tiirmaa kahevõistluse 36. kohal. Võitjale Johannes Rydzekile kaotas Tiirmaa 1.48,7.

"Jõudu varusin õigesti, aga suusaga ei jäänud rahule," kommenteeris Tiirmaa võistlust ERR-ile. "Stardis sain aru, et ei ole megahea suusk, taktikalise poole ja sooritusega jäin rahule. Tuulest tuldi ikka mööda või lükati konkreetselt tagant hoogu, aga ise ei läinud kordagi kellelegi kõrvale või mööda. See on sport, juhtub kõigil."

„Tegelikult on mõttetu koht. Ega keegi ei taha ju 36. olla, aga täna mina olin,“ naeris Tiirmaa. „Selles mõttes ma ei oodanud mitte midagi ja ei mõelnud võistluse eel kohtadest, proovisin normaalset hüpet ja sõitu teha. Tänase sooritusega oleks pidanud parema koha saama, 30 sisse ei olnud tegelikult pikk maa. Ma arvan, et see nõks jäi suusa taha.“