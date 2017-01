Pühapäeval tähistati viies Eesti suusakeskuses rahvusvahelist lumepäeva

Viies Eesti suusakeskuses tähistati pühapäeval ülemaailmset lumepäeva. Kiviõlis toimus selle raames ka lumelaua noortesarja avaetapp.

"Eesti suusaliit korraldab seda esimest korda," sõnas lumepäeva Eesti koordinaator Kerstin Kotkas ERR-ile. "See on rahvusvahelise suusaliidu poolt ellu kutsutud lumepäev, mida tähistatakse ülemaailmselt ning mille eesmärk on tuua eelkõige noored ja lapsed lumele."

Lumepäeva raames Kivõlis peetud noorte lumelauasarja avaetapil selgitati võtjaid neljas võistlusklassis.

Kõige noorematest poistest oli võitja Maanus Udam. Tema vend Mehis oli parim 11-14-aastastest poistest. Mehis Udam oli selles klassis üldvõitja ka eelmisel aastal, kui lumelaudurite noortesari Eesti esimest korda toimus.

Oma sõidu ja teise kohaga jäi rahule ka võistluste noorim osavõtja 9-aastane Joonas Reimers, kes on lumelauga sõitnud neli aastat. Tallinna tehnikagümnaasiumi teise klassi õpilane lumepäeva Eesti koordinaatori küsimustele vastates jänni ei jäänud.

Miks Sa hakkasid lumelauaga sõitma? "Ma nägin teisi sõitmas lumelauaga ja mulle tundus, et ma peaksin hakkama ka sõitma." Kuidas Sul täna võistlusel läks? Mis trikke Sa tegid? "Mul läks väga hästi ja mul tulid kõik trikid hästi välja."

Tallinna Nõmme gümnaasiumi 10. klassis õppivalt juunioride klassi võitjalt Oliver Holmbergilt küsisime, millega tegeleb lumelaudur suvel. "Mina ise isiklikult sõidan veelauda, mis on sarnane lumelauale, aga kõvasti lihtsam, aga rula on ka väga lumelaudurite suur favoriit, mida neile meeldib teha."

Tüdrukutest sai Kiviõlis esikoha Kaileen Leis. Noorte lumelauasasarja teine etapp on kavas veebruari alguses Nõmmel.