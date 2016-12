Koomasse viidud suusakrossi OM-pronksi kaasmaalanna sai samal mäel vigastada

Anna Holmlund (vasakul) ja Sandra Näslund Val-Thorensis (Foto: AFP/Scanpix)

29-aastane Holmlund kaotas pärast esmaspäevast kukkumist teadvuse ning viidi helikopteriga Bolzanosse, kus talle tehti ajuoperatsioon.

Teisipäeval sõnas Rootsi suusakrossiföderatsiooni pealik Jakob Swanberg, et Holmlundi peal läbi viidud testide tulemused on pettumust valmistavad. „Esile on tõusnud vigastused, mille olemasolust me varem teadlikud ei olnud ning me näeme, et kahju on laialdane,“ vahedab Guardian Swanbergi sõnu. „Praegu on veel raske teha mingeid ennustusi, kuid sellised vigastused põhjustavad tavaliselt märkimisväärset kahju.“

Kolmapäeval sai samal mäel vigastada teinegi rootslanna, kui treeningul kukkus Holmlundi ees MK-sarja esikohta hoidev 20-aastane Sandra Näslund.

„Sandra Näslund kukkus treeningul ning vigastas oma küünarnukki ja pead,“ avaldas Rootsi suusaliit pressiteate vahendusel. „Ta viidi Innicheni haiglasse, kus tal tuvastati kerge peapõrutus ning ninaluumurd. Sandra jääb ööseks haiglasse jälgimise alla, kuid on stabiilses seisundis ning tema vigastused on kerged.“

Rootsi ajaleht Aftonbladet vahendab, et võistlusdirektori Kurt Sulzenbacheri sõnul pole võistluse orgkomitee saanud ühtegi kaebust ning pigem on tegemist võistlejate endi vigadega.