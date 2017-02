Olümpiafestivali teine päev: medal ja veel viis kohta 20 seas

Kristo Siimer keskel medaliga

Poiste suusahüpetes teenis Ivo-Niklas Hermanson 14. koha ning Kevin Maltsev tuli 24. kohale. Võit läks 29 sportlase seast sloveenile Timi Zajcile. Tüdrukute seas hüppas Annemarii Bendi 13. kohale, võitis prantslanna Romane Dieu. Tüdrukute võistlusel hüppas 14 sportlast. Annemarii Bendi jäi oma võistlusega rahule. "Esimene hüpe õnnestus hästi, teine hüpe läks halvemini, sest läks kiirustamiseks ja oleksin peaaegu hiljaks jäänud. Ma pole ammu nii hästi hüpanud, hüpped õnnestusid," ütles Bendi.

Poiste suurslaalomis sai Tormis Laine 61 sportlase seas 18. koha, kuldmedali pälvis itaallane Alex Vinatzer. "Kaheksateistkümnes koht mind kindlasti ei rahulda, ootused olid suuremad. Minu jaoks jäi see mägi natuke lamedaks ja rada oli ka väga lihtne, seal ei saanud minu kehakaaluga palju võita, aga mis teha. Võitja kindlasti vääris oma võitu ja täna ei olnud minu päev. Neljapäeval proovin slaalomis uuesti," lubas Laine.

Murdmaasuusatamises tüdrukute võistlusel 7,5 km vabatehnikas tuli Stine-Lise Truu 26., Hanna-Brita Kaasik 31. ning Teiloora Ojaste 37. kohale. Kaksikvõit läks Venemaale, kuldmedali viib koju Kristina Kuskova. Poiste 10km vabatehnika distantsil sai Christopher Kalev 27., Martin Himma 30. ja Vane Vähk 41. koha. Esikoha hõivas samuti Venemaa sportlane Andrei Nekrasov. Tüdrukuid võistles 44 ning poisse 55.

Päeva eredamaid emotsioone pakkus poiste 7,5 km laskesuusadistants, kus Kristo Siimer võitis tšehhi Vitezslav Hornigi järel hõbemedali. Siimer ütles, et hommikul rajale minnes oli plaan sooritus edukalt teha. "Plaan oli õigesti ja rahulikult lasta 0-0, aga tuli 1-0. Ikkagi väga hea sooritus. Esimene ring oli raskem – tundsin, et pole väga jõudu. Teine ring läks juba paremaks ja kolmandal ringil sai juba sooja sisse." Seisu ta võistluste ajal ei teadnud. "Läksin, sõitsin ja finišis nägin, et tabloole tuli number 1. Peaaegu lõpuni püsis see seal ja siis lõpuks läks ikka tšehh mööda," rääkis Siimer.

Laskesuusatamises esinesid hästi ka teised sportlased – Robert Heldna teenis 10. koha ja Marten Aolad 11. koha, Mart Všivtsev jäi 24. kohale. Tüdrukute 6 km laskesuusadistantsil jäi Hanna Moori tulemuseks 32. koht ja Ksenia Pribõlovskajal 43. koht, võitis prantslanna Camille Bened. Poisse võistles laskesuusatamises 51 ning tüdrukuid 44.

Kolmapäeval jätkavad olümpiafestivalil võistlemist iluuisutajad, kes lähevad vabakavale vastu tugevalt positsioonilt. Nimelt teenis Kristina Škuleta-Gromova esmaspäeval lühikava eest tüdrukute arvestuses 3. koha ja Aleksandr Selevkov poiste seas 4. koha punktid. Laskesuusatajad Kristo Siimer, Robert Heldna, Marten Aolad, Mart Všivtsev, Hanna Moor ja Ksenia Pribõlovskaja võtavad ette jälitussõidu – poistel seisab ees 10 km ja tüdrukutel 7,5 km distants. Anna-Lotta Jõgevat ootab homme aga slaalomivõistlus.

Sel nädalal Türgis peetaval talvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil Eesti koondis esindatud 19 sportlasega viiel alal – laskesuusatamine, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, suusahüpped ja iluuisutamine. Olümpiafestivalil võistlevad 14-18-aastased sportlased.