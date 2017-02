Merle Kaljurand: Türgi on noorte olümpiafestivali korraldamisega hästi hakkama saanud

13. talvine Euroopa Noorte Olümpiafestival leiab aset Türgis Erzurumi linnas. Võistlused algasid eelmisel pühapäeval ning kestavad kuni reedeni. Kokku võetakse mõõtu üheksal talispordialal – viimastel taliolümpiamängudel kavas olnud spordialadest ei võistelda Euroopa noorte olümpiafestivalil bobisõidus, kahevõistluses, kelgutamises, skeletonis ja vigursuusatamises. Talvine Euroopa Noorte Olümpiafestival leiab aset iga kahe aasta tagant. Osalevad 14-18 aastased sportlased. Talviseid festivale korraldatakse järjepidevalt 1993. aastast. Suviste Euroopa Noorte Olümpiafestivalide traditsioon ulatub aga 1991. aastasse.

Eesti koondis on Erzurumis esindatud viiel spordialal. Meie delegatsiooni kuulub 19 sportlast, kes võistlevad laske- ja murdmaasuusatamises, iluuisutamises, suusahüpetes ning mäesuusa-aladel. Kokku viibib Türgis delegatsiooni liikmetena aga üle 30 inimese.

Rio olümpiamängudel meeste kettaheite võitnud Christoph Harting tuli mõned päevad tagasi välja seisukohaga, et kui Rahvusvahelise Olümpiakomitee ei muuda oma dopingusuunalist poliitikat karmimaks, surevad olümpiamängud 2040. aastaks välja. Sellised arengud panevad aga küsima, kuivõrd heas seisus on sündmusena Euroopa Noorte Olümpiafestival, mis ju samuti osa olümpialiikumisest. Kommenteerib Türgis viibiv Eesti Olümpiakomitee noortespordi projektide juht ja käesoleval noorte olümpiafestivalil Eesti delegatsiooni juhtiv Merle Kaljurand.

"Kui ma vaatan nende noorte nägusid ja motivatsiooni, on nad tahtmist täis ja ei taha uskuda, et see ära kaob," sõnas Kaljurand Vikerraadiole. "Ma arvan, et see jääb ja mida varem me noortele igasugustest võimalustest räägime ja neid võimalikult palju harime, ei ole asi nii hull."

"See on kindlasti suunatud sportlastele ja selle eesmärk on, et noortele, kes selle jaoks treenivad ja tunnevad kiusatust midagi muud tegema hakata, anda tunne ja kogemus sellest, mida olümpiamängud tähendavad. See on midagi sellist, mida mujal ei koge."

Tänavu Erzurumis peetav talvine olümpiafestival pidanuks esmaste plaanide järgi toimuma hoopis Sarajevos. Kuna Bosnia ja Hertsogoviina pealinn ettevalmistustega õigeks ajaks valmis ei jõudnud, otsustati 2015. aastal, et võistlused viiakse läbi Türgis. Merle Kaljurand ütleb, et spordirajatised on Erzurumis väga kõrgel tasemel ning selles suhtes tuleb korraldajaid kindlasti kiita. Samas pole Türgi traditsioonidega talispordiriik ning see tähendab ka teatud kitsaskohti.

"Linnapildis on silte küll, kahju on sellest, et pealtvaajaid väga palju ei ole," rääkis Kaljurand. "Populaarsemad alad on siin iluuisutamine, siis oli saal täis, aga laskesuusatamise ajal oli tribüün tühi. Igal suurvõistlusel on omad probleemid, mida tuleb lahendada, aga tegelikult on nad väga hästi hakkama saanud."

Sportlikus plaanis on seekordne Euroopa Noorte Olümpiafestival Eesti sportlaste jaoks seni igati edukas olnud. Esikümnekohti on tulnud ridamisi. Kõige krooniks võitis laskesuusataja Kristo Siimer kolmapäevasel sprindidistantsil hõbemedali. Muide, läbi aegade on Eesti koondis nendel võistlustel saavutanud nüüd kuus medalikohta. Varasemate medalivõitjate hulgas on näiteks Kristina ja Katrin Šmigun.