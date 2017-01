Lumenappus on sel talvel muutnud suusakalendrit. Tuhandete suusasõprade meelehärmiks tuli ära jätta ka Tartu maraton. Kas aga kehvad lumeolud on jätnud oma jälje ka meie noorte suusatamise oskusele? Seda näeme ETV - Swedbanki noortesarja etapil Pannjärvel, kui kavas on põnev ja tõesti head suusavalitsemisoskust nõudev suusakross. Saatejuht-toimetaja Lembitu Kuuse.