FIS: langetame Johaugi juhtumis otsuse 7. märtsil

Therese Johaug (Foto: AFP/Scanpix)

Rahvusvaheline Suusaliit kinnitas kolmapäeva hommikul, et otsus, kas dopingu tarvitamise tõttu 13 kuu pikkuse võistluskeelu saanud Norra suusataja Therese Johaugi juhtumi edasi kaevata, tehakse 7. märtsil ehk pärast Lahti MM-i lõppu.

„Meil on hea meel, et saime otsuse saabumise kuupäeva teada,“ vahendab Norra ajaleht VG Johaugi mänedžeri Jörn Ernsti sõnu. „On hea, et saame lõpuks selguse. Ma ei näe mingit põhjust, miks nad peaksid komisjoni määratud otsuse edasi kaevama, seega hoiame lihtsalt pöidlaid ja jääme ootama.“

Juhtumis on viis osapoolt – Rahvusvaheline Antidoping (WADA), Rahvusvaheline Suusaliit (FIS), Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), Norra Antidoping ning Therese Johaug. Kaks viimast osapoolt on otsustanud apellatsiooni mitte esitada, WADA, FIS ja ROK võivad seda veel teha.

Johaug andis positiivse dopinguproovi mullu septembri keskel, kui tema uriiniproov näitas keelatud aine, anaboolse steroidi klostebooli tarvitamist. Johaugi sõnul kasutas ta Itaalias koondiselaagris viibides põletikuvastast kreemi nimega Trofodermin, et ravida päikesepõletust huulel, teadmata, et see kreem sisaldab keelatud ainet.

Võistlustulle saab Johaug naasta 18. novembril 2017. aastal. Pyeongchangi olümpiamängud algavad 2018. aasta 9. veebruaril.