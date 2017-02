Jaak Mae: Otepää MK-etapp toimub täismahus

(Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Teisipäeval kogunes Tehvandi Spordikeskuses Otepää MK-etapi korralduskomitee ning otsustas, et võistlused toimuvad 18.-19. veebruaril täismahus.

Otepää MK peakorraldaja Jaak Mae hinnangul ollakse ettevalmistustega graafikus ning maailma suusaeliit saab järgmisel nädalavahetusel starti asuda.

"Staadion ja sprindiringid on heas korras. Viimased päevad on Otepääl valitsenud korralikud miinuskraadid ning eile hommikust on lumekahurid tubli tööd teinud. 5 km raja seni katmata osa saab hiljemalt saabuvaks teisipäevaks samuti lõplikult võistlusvalmis," kommenteeris Mae pressiteate vahendusel.

Seega toimuvad järgmise nädala lõpus laupäeval sprindivõistlused vabatehnikas ning pühapäeval 10 km ja 15 km mõõduvõtud klassikalises tehnikas ning kõik suusasõbrad on oodatud oma lemmikutele kaasa elama.

Võistlusrajad on sel korral sportlastele parajaks väljakutseks. "Sprindirajad kujundasime Rahvusvahelise Suusaliidu palvel keerukaks. Nii et saame korralikku uisusprinti näha ühes järskude tõusude ja kiirete laskumistega,“ lisas Mae. Distantsivõistlustel saavad pealtvaatajad muuhulgas jälgida sportlaste võidutahet ränkraskel Tehvandi tõusul.

MK-etapp murdmaasuusatamises on Otepääl toimunud seni 13 korral. Tegemist on Eesti suurima talvise tippspordisündmusega, mis jõuab rahvusvahelise telepildi abil kümnete miljonite vaatajateni üle maailma. Rohkem infot leiab Otepää MK kodulehelt.