Johaugile dopingut sisaldanud kreemi andnud arsti tähelepanu oli hõivatud?

Fredrik S. Bendiksen (Foto: AFP/Scanpix)

Norra ajaleht VG väidab, et Bendikseni seletuskirja kuulusid kolm alljärgnevat punkti, mille tõttu oli Bendikseni tähelepanu hõivatud ning ta lubas Johaugil kasutada keelatud ainet klostebooli sisaldanud huulekreemi:

1) Perekonnas esinenud haigusjuhtumi tõttu sõitis Bendiksen Itaaliast Livignost Norrasse tagasi juba 5. septembril (päev pärast seda, kui Johaug hakkas huulekreemi kasutama).

2) Norra koondise suusataja Hans Christer Holunder kukkus Stelvios toimunud treeninglaagris ning vigastas õlga, mistõttu vajas ta Bendikseni abi ning järelvalvet.

3) 5. septembril rääkis Bendiksen pressikonverentsil astmaravimite kasutamisest Norra koondises, ühtlasi võttis mees sõna ka samuti dopinguga patustanud Martin Johnsrud Sundby teemal.

Ei Bendiksen ega Johaugi advokaat Christian B. Hjort ei soovinud VG eilsetele küsimustele vastata.

28-aastane Therese Johaug andis keelatud ainet klostebooli sisaldava dopinguproovi 16. septembril ja sai positiivsest proovist teada 4. oktoobril. Norra koondise arst Bendiksen võttis juhtunu eest vastutuse enda peale ning teatas koheselt oma tagasiastumisest.

"Mina andsin talle kreemi Trofodermin. Ta küsis kas ravim on lubatud ja reeglitega lubatud ja ma kinnitasin talle, et ravim on lubatud ja ta võib seda kasutada," tunnistas Bendiksen.

Kolm päeva kestev istung, mille käigus määratakse Johaugi edasine saatus, saab alguse 25. jaanuaril. Norra antidoping tahab suusastaarile määrata 14 kuu pikkust võistluskeeldu.

"Me ei leidnud tõendeid sihipärasest dopingu kasutamisest. Seetõttu, kuna maksimaalne karistusmäär dopingurikkumiste eest on kaks aastat ehk 24 kuud, siis me soovitame karistuseks määrata 14 kuu pikkuse võistluskeelu, sest ravimi kasutamiseks oli olemas meditsiiniline põhjus. Samas, minimaalne karistus oleks olnud liiga kerge, sest ravimi koostise jälgimisega oleks lihtsal viisil võinud seda olukorda vältida," selgitas Norra antidopingu kõneisik Nils Kjär novembris.