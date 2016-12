Indrek Kelk Tartu maratoni tulevikust: 63 km kunstlumega rada oleks tõeline megaprojekt

"Me võiksime väga õppida itaallaste Val di Fiemme ja Marcialonga kogemustest ja tegemistest. Nemad on endale väga selgelt tähtsustanud, et kui neil ei ole lund, siis neid sisuliselt ei ole olemas," sõnas Kelk intervjuus Vikerraadiole. "Sama statement'i [seisukoha - toim.] peaks endale nii Otepää kui kogu Lõuna-Eesti piirkond selgeks tegema. See on kogu talvise turismi alus."

Kelgu sõnul piisaks alguses sellekski, kui kunstlumega oleks kaetud raja esimesed kilomeetrid. "Esimene Otepää piirkonna talveturismi päästeventiil oleks juba see, kui esimesed kaks kilomeetrit Tartu maratoni rada oleks kunstlumega kaetud. See annaks juba palju võimalusi maraton ära pidada ringi peal või mis iganes back-up süsteemiga [varusüsteemiga - toim.]."

Siiski võiks Kelgu sõnul mõelda märksa suuremalt, kuigi tegemist oleks tõeliselt erakorralise ettevõtmisega. "63 kilomeetrit kunstlumesüsteemiga katta oleks kolossaalne ettevõtmine ja suusatamises tõeline megaprojekt," tunnistab ta.

"Kui me siin ehitame Kalevi staadionit tantsupidude korraldamiseks 10-15 miljonilise eelarvega valmis, siis miks ei võiks täpselt samasugune raha eest ehitada Tartu maratoni raha kunstlumega katmiseks valmi?. Kas siis Tartu maraton ei oma Eesti spordiloos täpselt sama suurt ja olulist tähtsust?"

"Selliseid suuri mõtteid peaksime julgelt mõtlema ja kui ma siin olen selliseid asju ka välja käinud, siis kiputakse neid idiootlike unelmatena maha materdama, aga on mõningaid inimesi, kes on helistanud ja toetanud seda mõtet ja öelnud, et seda tasub edasi ajada," lausus Kelk. "Aga seda toetust oleks vaja ka kohalikult piirkonnalt."

Tartu maratoni korraldaja sõnul ei oleks süsteemi kasutamisel iga-aastased kulud väga suured ehk ca 20 000. "Kui süsteem oleks juba välja ehitatud nii nagu unelmates mõtleme - jadamisi kahuritega kaetud -, siis tegelik kulu oleks peamiselt elektri- ja rajahoolduskulu."

"Rajahooldust teeme niikuinii, need rahad on meil eelarves olemas ja võib-olla aastas lisakulu äkki paarikümne tuhande euro ümber, ei oskagi seda täpselt hinnata, mis elektrikulu võib olla. Need võivad ka väga erinevad olla, sõltuvalt, millise ilmaga seda lund saab toota. Võib-olla peavadki talve jooksul kolm kuni viis päeva kahurid töötama ja edasi on ainult hooldamise küsimus."