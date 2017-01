Johaugi advokaat kasutab sama argumenti, millele rõhusid ka Šarapova kaitsjad

Therese Johaug (Foto: AFP/Scanpix)

Johaug andis positiivse dopinguproovi mullu septembri keskel, kui tema uriiniproov näitas keelatud aine, anaboolse steroidi klostebooli tarvitamist. Johaugi sõnul kasutas ta Itaalias koondiselaagris viibides põletikuvastast kreemi nimega Trofodermin, et ravida päikesepõletust huulel, teadmata, et see kreem sisaldab keelatud ainet. Positiivse proovi eest võttis süü enda peale koondisearst Fredrik Bendiksen, kes pani juhtunu ilmsikstuleku järel ameti maha.

Novembri lõpus avaldas Norra antidopinguagentuur, et nemad soovitavad Johaugile määrata 14 kuu pikkuse võistluskeelu. Kolmapäeval Oslos Ullevaali staadionihoones algava istungi eesmärk ongi suusataja lõplik karistus paika panna.

Dopinguistung sarnaneb tavalisele kohtuistungile, kus mõlemad pooled saavad sõna, samuti on sinna palutud tunnistajaks, näiteks Johaugi koondisekaaslane, kuuekordne olümpiavõitja Marit Björgen.

Kuna nii Norra antidoping kui Johaugi kaitsja on kaasuse faktides ühel meelel, jääb Norra Olümpiakomitee komisjoni ülesandeks antud istungi jooksul selgitada välja süü ulatus.

Norra antidopingu hinnangul lasub Johaugil vähene süü, suusataja ise aga ei näe endal mingit süüd ja usub, et ta peaks võistluskeelust pääsema. Johaugi advokaat Christian Hjort sõnas NRK-le, et kui komisjon otsustab siiski Johaugile keelu määrata, peaksid nad seda tehes võtma arvesse proportsionaalsuse printsiipi.

"Seda printsiipi on spordi kohtukaasustes varemgi kasutatud ja see tähendab, et kui rikkumine ja karistus ei ole proportsioonis, tuleb karistust vähendada," selgitas Hjort, kelle sõnul oleks 14-kuuline võistluskeeld selle printsiibiga vastuolus. "Meie peamine seisukoht on, et võistluskeeluks pole põhjust, aga kui talle siiski määratakse keeld, peaks see meie arvates olema lühem kui 14 kuud."

Viimati rõhus sellele printsiibile endine naiste tennise maailma esireket Maria Šarapova, kes andis mulluste Austraalia lahtiste meistrivõistluste ajal positiivse dopinguproovi, olles tarvitanud meldooniumit, mis aga kuulub eelmise aasta 1. jaanuarist keelatud ainete nimekirja. Šarapova väitis, et ei olnud sellest teadlik ja seetõttu ei rikkunud ta tahtlikult dopingureegleid. Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) otsustas Šarapova võistluskeeldu vähendada kahelt aastalt 15 kuule, kuid seejuures ei arvestatud proportsionaalsuse printsiibi argumendiga.

Minimaalne karistus anaboolse steroidi tarvitamise eest on 12-kuuline võistluskeeld.