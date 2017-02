Murdmaakoondise peatreener Kümmelist: katsevõistlustel ei tulnud sõidud välja

Koduse Otepää MK-etapi järgel selgusid pühapäeval ka murdmaasuusatamise sprindi- ja distantsisõitjad, kes esindavad Eestit 22. veebruaril algavatel suusaalade maailmameistrivõistlustel Lahtis.

Murdmaasuusatamist esindavad meestest Raido Ränkel, Marko Kilp, Karel Tammjärv, Aivar Rehemaa, Kristjan Koll, Alvar-Johannes Alev, Algo Kärp, Andreas Veerpalu, Kaarel-Kasper Kõrge ja naistest Tatjana Mannima, Anette Veerpalu, Laura Alba ja Mariel Merlii Pulles.

Üheks meheks, kes koondisesse ei mahtunud, on Peeter Kümmel. „Katsevõistlustel ei tulnud sõidud nii välja, nagu oleks oodatud ja kui seisund ei ole selline, mis võimaldaks kõrgete kohtade eest heidelda, tuleb anda võimalus noortele,“ põhjendas Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener Jaanus Teppan otsust ERR-ile.

Kas distantsisõidu poole pealt võid öelda, et kõik, kes vähegi suudavad tipptasemel sõita, tulevad kaasa või jäi keegi välja? „Väga suuri ootamatusi ei olnud, paari viimase koha peal oli lihtsalt küsimus, et mida teha, mehed olid nii võrdsed. Võtsime vastu saalomonliku otsuse, et jätame ühe mehe koju reservi, juhul, kui peaks olema vajadus ta kellegi asemel tuua, on inimene vähemalt olemas."

Naiskonna poole pealt – neli naist läheb kohale, kuidas nende tööjaotus on ja kas teatesõit tuleb? „See oli hooaja alguses eesmärk, et teatesõit tuleb välja panna," tõdes Teppan. "Praegu ta ei ole veel sajaprotsendiliselt kindel, aga teeme selle nimel tööd. Laura Alba ja Mariel Merlii Pulles alustavad sprindiga.“

Kui täpselt on distantsid paigas distantsisõitjate jaoks? „Distantsisõitjate jaoks sada protsenti pole. Ootame, vaatame, ilmad on praegu segased olnud. Kui sportlased pole viimastel päevadel oma parimaid tulemusi näidanud, võib olla asi tervises. Ma ei kiirustaks.“