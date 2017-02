Laupäeval peetakse Kõrvemaal 19. Tallinna suusamaraton  

Tallinna maratoni start (Foto: Kaimo Puniste)

Maratoni korraldaja Raivar Vaheri sõnul on rajapõhi hea ja kaetud kinnisõidetud lumega, mille all olev jää ei lase sellel nii kiirelt sulada. "Möödunud nädalavahetusel vedasime kriitilisematesse kohtadesse lund juurde, lisaks tuli appi võtta kunstlumi. Mõni päevane soojakraad teeb rajale ainult head, kui öösel külmetab. Hetkel ilmateade just seda kõike lubab ja saame suusapeo korraldada täismahus. Kui trassi vaadata, siis tuleb kiire sõit," rõõmustas Vaher pressiteate vahendusel.

Kuni kolmapäeva hilisõhtuni saab maratonile www.estoloppet.ee lehel kirja panna soodsamalt, kuid registreerimine on avatud ka kohapeal.