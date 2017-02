Jaak Mae radade seisust: iseenesest saaks Otepää MK-etapi ka täna peetud

Suur suusatamine jõuab kahe nädala pärast vahetult enne Lahti maailmameistrivõistlusi Otepääle.

Ülejärgmisel nädalal maailma suusatippe võõrustav Tehvandi suusastaadion lumepuuduse käes ei vaevle ja MK-etapi saaks probleemideta korraldada ka tänasel päeval. Vahetult enne Lahti MM-i toimuval etapil sõidetakse vabatehnikasprindid ja eraldistardist klassikasõidud.

"Sprindirajad on valmis," sõnas peakorraldaja Jaak Mae ETV-le. "Rajal on mõni koht, kuhu natuke, et ideaalseks saada, oleks lisalund vaja. On natuke jäiseks läinud. Tehvandi tõus ootab veel külma, et kunstlund teha. Muus osas, ma arvan, on radadega hästi. Iseenesest saaks ka täna võistluse peetud."

Kuna MK-etapp toimub vahetult enne maailmameistrivõistlusi, peaks Otepääle saabuma ka suusamaailma koorekiht. Eelregistreerinud on koguni rekordilised 30 riiki ja oodata on üle 250 sportlase. Täpne osalejate nimekiri selgub uuel nädalal.

"Venemaa koondis pidi tulema selle koondisega, kes Lahti MM-ile sõidab," lausus Mae. "Aga osade riikide jaoks on see viimane katsevõistlus ja kuna sel aastal on riikidel ka kvoot peal, siis ma arvan, ka selle nädala lõpu võistlustest ja riigi meistrivõistlustest sõltub, kes siia starti pääsevad."

Korraldajad loodavad 18. ja 19. veebruaril staadionil näha vähemalt kümmet tuhandet spordisõpra.