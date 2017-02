Vabatehnikasprindis Eesti meistriks tulnud Ränkel: jõudsin enam-vähem sõita

Murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistlustel selgusid täna võitjad vabatehnikasprindis. Meeste finaalsõidu võitis Raido Ränkel.

Sel hooajal parimaks sprinteriks tõusnud Marko Kilp Eesti murdmaasuusatamise meistrivõistlustel Otepääl täna medaliheitlusse ei sekkunud, kuna otsustas kaasa lüüa vaid eelsõitudes.

Meeste vabatehnikasprindis oli täna võidukas Raido Ränkel. Finišispurdis edastas ta Karel Tammjärve ja Kristjan Kolli. Alles eile mägedelaagrist tagasi jõudnud Ränkel kiitis häid suuski, mis teda rajal tublisti aitasid.

"Jõudsin enam-vähem sõita jah, suusad olid kindlasti head," tõdes Ränkel ERR-ile. "Suur tänu Võru suusaklubi hooldemeestele. Ütleme nii, et libedad suusad tähendavad seda, et pead üleval tõusul piisavalt palju olema eest ära sõitnud. Muidu kogu punt jookseb all kurvis selga ja pole pingutusest palju kasu. Finaalis otsustasingi, et ei lähe ees enam alla."

Peeter Kümmel ja Kein Einaste piirdusid täna poolfinaalidega.

Naiste finaali jõudis eestlanna Laura Alba kõrval kolm võistlejat piiri tagant - see tähendas, et meistritiitel oli juba enne finaali Albal kindlustatud. Enda sõnul see tema võistlust siiski ei mõjutanud, kui ta lõpetas venelannade Jelena Soboleva ja Darja Vedenina ning austraallanna Jessica Yeatoni järel neljandana.

"Ei, see ei mõjutanud," sõnas Alba. Ma läksin endast ikkagi maksimumi andma, aga ei jätkunud enam võimu."

Nii Ränkel kui Alba tagasid võiduga koha Lahti maailmameistrivõistluste sprindikoondises. Homme on Otepääl kavas naiste 10 km ja meeste 15 km pikkune klassikadistants.