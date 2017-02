Therese Johaugile määrati 13 kuu pikkune võistluskeeld

Therese Johaug (Foto: AFP/Scanpix)

Võistlustulle saab Johaug naasta 18. novembril 2017. aastal. Pyeongchangi olümpiamängud algavad 2018. aasta 9. veebruaril.

"Ma mõistan, et dopingureeglid peavad olema karmid," vahendab NRK Johaugi sõnu. "Sellegipoolest tunnen, et huulekreemi kasutamise eest määrata 13-kuuline võistluskeeld on liig. Veedan järgmised päevad oma advokaadiga nõu pidades ja järgmiseid samme planeerides."

Johaug andis positiivse dopinguproovi mullu septembri keskel, kui tema uriiniproov näitas keelatud aine, anaboolse steroidi klostebooli tarvitamist. Johaugi sõnul kasutas ta Itaalias koondiselaagris viibides põletikuvastast kreemi nimega Trofodermin, et ravida päikesepõletust huulel, teadmata, et see kreem sisaldab keelatud ainet.

Minimaalne karistus anaboolse steroidi tarvitamise eest on 12-kuuline võistluskeeld, novembri lõpus avaldas Norra antidopinguagentuur, et nemad soovitavad Johaugile määrata 14 kuu pikkuse võistluskeelu.

„Minu jaoks on suur vahe, kas võistluskeeld on 12 või 14 kuu pikkune,” vahendas NRK Johaugi sõnu kohtuprotsessi alguses kaks nädalat tagasi. „Kui ma saan 12 kuu pikkuse keelu, saan ma Beitostölenis võistelda, kui 14 kuu pikkuse, kaotan terve olümpiaeelse ettevalmistusperioodi.”