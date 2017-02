Indrek Kelk kahepäevasest Tartu Maratonist: oleme kriisis, sest jõudu jääb lihtsalt napiks

Laupäeval toimusid 44. Tartu Maratoni esimesed põhisõidud. Populaarne suusamaraton toimub lumevaesel talvel kitsamates oludes ning sõidud peetakse tavapärase Otepää - Elva distantsi asemel Tehvandil.

Selleks, et kõik soovijad rajale ka ära mahuksid, otsustati maraton teha kahel erineval päeval ja stardipauku kuuleb koguni kuuel erineval ajal.

Esimesed, umbes 350 suusasõpra, asusid 34 km pikkusele teekonnale laupäeva hommikul kell 9. Nende seas oli ka Lahti MM-ile sõitev Andreas Veerpalu.

"Rada oli täitsa okei, aga tuul oli vastu kohati. Värsket lund oli täis tuisanud ja päris raske oli sõita," kommenteeris Veerpalu olude kohta.

Peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on taas kohal ka hulk väliskülalisi: "Pikamaasuusatajate sarjast on kohal prantslaste paar tiimi ja võistlejaid on rohkem kui 2015. aastal. Toni Livers on selline nimi, kes on laiemalt tuntud. Sõidab pühapäeval siin ja siis läheb Lahti MM-ile edasi."

"Suur probleem on meie jaoks kaks võistluspäeva, kui samal ajal on Tartus võistluskeskus avatud ja me oleme lihtsalt inimeste kriisis. Abikäsi on liiga vähe ja ka siin Tehvandil pole asjad nii hästi valmis, kui me oleksime tahtnud. Lihtsalt jõudu jääb napiks," selgitas Kelk.

Tänavuse Tartu Maratoni põhisõidud jätkuvad pühapäeval, kui kell 9 hommikul saab stardi ka eliitgrupp, kus hakatakse sõitma üldvõidu peale.