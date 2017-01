FOTO | Rootsi spordiaasta galaõhtul visati Johaugi üle nalja

Therese Johaug puhkes pressikonverentsil pisaraisse. (Foto: Reuters/Scanpix)

Kohalik poplaulja Charlotte Perrelli esitas Queeni hittlugu "We are the champions" ning jõudnud fraasini "But committed no crime" (tõlk: pole kuritegu sooritanud) , ilmus lauljatari selja taga olevale ekraanile pilt pressikonverentsil pisaraid valavast Johaugist.

"Me tegime seda, sest see (Johaugi dopinguprotsess - toim.) on tähtsa sündmusena saanud nii palju meediatähelepanu," kommenteeris üritust üle kandnud Rootsi telekanali SVT projektijuht Per Radelius ajalehele Expressen. "Me tegime seda armastuse ning austusega." Radeliuse sõnul polnud tegemist torkega Norra suunas.

Rootsi aasta naissportlaseks nimetati Rio olümpiamängudel kuld-, hõbe- ning pronksmedali võitnud ja maailmarekordi püstitanud ujuja Sarah Sjöström, parimaks meessportlaseks nimetati Rio golfiturniiril hõbedale tulnud Henrik Stenson.