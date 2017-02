Tartus sulgpalli Eesti meistrivõistlustel mängib Eesti esireket Raul Must homme kahes finaalis. Üksikmängus läheb Must püüdma kaheteistkümnendat meistritiitlilt. Poolfinaalis alistas Must Heiko Zooberi 21:13, 21:9. Musta finaalivastane on Mihkel Laanes, kes sai jagu Kristjan Täherannast.