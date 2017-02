FOTO | Tähtsa otsuse ootel Therese Johaug teeb trenni olümpiaradadel

Therese Johaug (Foto: AFP/Scanpix)

Norra murdmaasuusataja Therese Johaug avaldas oma Instagrami kontol pisut vastuolulise pildi endast treenimas 2018. aasta Pyeongchangi olümpiaradadel ning kirjutas juurde, et on kogumas energiat ja motivatsiooni.

Eelmisel aastal positiivse dopinguproovi andnud naeratav Johaug on pildil koos treener Pal Gunnar Mikkelsplassiga ja see on tekitanud suusaringkondades küsimusi, kuna hetkel on 28-aastane Johaug ajutise võistluskeelu all.

Fyller på med energi og motivasjon i OL løypene:-) A photo posted by Therese (@johaugtherese) on Jan 31, 2017 at 3:21pm PST

Lõplikku karistust pole talle veel määratud. Norra antidoping on soovitanud 14 kuu pikkust keeldu, kuid sportlase enda eesmärk on pääseda veel kahe kuu võrra kergemalt ehk teenida minimaalne võimalik karistus.

Johaug andis positiivse dopinguproovi mullu septembri keskel, kui tema uriiniproov näitas keelatud aine, anaboolse steroidi klostebooli tarvitamist. Johaugi sõnul kasutas ta Itaalias koondiselaagris viibides põletikuvastast kreemi nimega Trofodermin, et ravida päikesepõletust huulel, teadmata, et see kreem sisaldab keelatud ainet.

Tavakaristus anaboolse steroidi tarvitamisel on kaks kuni neli aastat võistluskeeldu. Johaugi osas peaks otsus tulema veebruari lõpuks.