Tartus avati pidulikult Worldloppeti suusamaratonide sarja peakontor

(Foto: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix)

Pool aastat on möödas ajast, mil Tartu nimetati 12-aastase vahe järel taas suusamaratonide sarja Worldloppet peakontoriks ning nüüd said Klubis Tartu Maraton asuvad kontoriruumid endale ka renoveeritud ja kaasaegse ilme.

Teiste prominentsete isikute seas oli avamisel kohal ka Worldloppeti president, soomlane Juha Viljamaa, kelle sõnul on Taaralinn suusamaratonide sarja juhtimisega seni suurepäraselt hakkama saanud. „Tartus on väga kvaliteetseid ja suurte maratonide korraldamise kogemusega töötajaid, mistõttu on kõik läinud sujuvalt ja praeguse juhtimisega võin igati rahul olla,“ rääkis Viljamaa. „On oluline, et Tartu linn on Tartu maratoni ja Worldloppeti eest niivõrd hästi hoolitsenud, sest siis tundub, et nad reaalselt tahavadki meid siia,“ lisas ta.

Renoveerimise peamine eesmärk oli tekitada juurde lisatööpinda, sest õige pea ootab ees maratonisarja kõige pingelisem periood. Worldloppeti peakontori põhiülesanded on seotud kommunikatsiooni- ja IT-valdkonna korraldamisega. Worldloppeti tegevjuhi Epp Paali sõnul on viimase 12 aastaga palju muutunud, mis tähendab, et juhtimisse sisseelamine nõuab oma aja. „Worldloppeti maratonide pere on kasvanud 14 liikme pealt 20 peale, samuti on kõikide maratonide programmid oluliselt laienenud. Seetõttu on esimene juhitud poolaasta kulgenud suuresti tööga tutvumise tähe all,“ rääkis Paal.

Worldloppeti peakontor asub Tartus veel vähemalt kolm ja pool aastat, kuni sarjale valitakse uus president. Paali arvates võiks ka pärast uusi valimisi Worldloppeti peakontor Tartus paikneda. „Me soovime, et tulevikus ei peaks enam läbi tegema pikka sisseelamis- ja kolimisprotsessi, mistõttu on meie eesmärk, et peakontor jääkski Tartusse,“ ütles ta. Paal lisas, et ei ole just eriti palju rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide peakontoreid, mis Eestis asuvad. „Me peaksime selle üle uhked olema, et Worldloppeti kontor praegu Tartus on,“ sõnas ta.

Pärast neljakuist pausi jätkub Worldloppeti sari juba 4. jaanuaril sõidetava Hiina Vasaloppetiga. 44. Tartu Maratoni toimumiskuupäevaks on 26. veebruar.