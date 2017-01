Eemaldatud Vene treeneri viibimine Tour de Skil tekitab suusaekspertides nördimust

Tour de Ski (Foto: AFP/Scanpix)

Rootsi telekanali SVT kommentaator Jacob Hard on väga pahane venelaste peale, kes on dopingutarvitamise tõttu koondisest eemaldatud treener Juri Tšarkovski taas oma tegemistesse kaasanud.

Praeguseks 75-aastane Tšarkovski sai karistada 2010. aastal, kui Vancouveri olümpial jäid EPO tarvitamisega vahele Jevgeni Dementjev ja Julia Tšepalova. Karistuseks tagandati Venemaa peatreener Tšarkovski ametist.

Hard märkas Tšarkovskit aga Tour de Ski etapil Oberstdorfis. "Eelmistes ülekannetes näeb teda palju, aga nüüd nägin teda esmakordselt oma silmaga. See on väga solvav," vahendas Hardi sõnu väljaanne Expressen. "Venelased on aastaid olnud kaitseasendis ja kõike eitanud, aga samad inimesed töötavad edasi. Asju peab muutma. Venelased peavad näitama, et tegelevad probleemidega tõsiselt."

Venemaa koondise sakslasest peatreener Markus Cramer ei teinud Tšarkovski olemasolust ega rakendamisest koondise juures saladust. "Juri on meie võistkonna liider ja organisatoorne juht," lausus Cramer. "Ta on meeskonnas väga tähtis. Tal on tohutud kogemuse ja see tähendab palju."

Expressen pöördus vastavasisulise küsimusega ka hetkel Tour de Skil liidrikohta hoidva Sergei Ustjugovi poole, aga venelane oli nõus vastama üksnes võistlusega seotud küsimustele.

Soome ajalehe Ilta-Sanomat kolumnist ja dopinguekspert Pekka Holopainen nõustub Rootsi kolleegi seisukohtadega, aga Tšaikovski töötamine Venemaa koondise juures teda ei üllata. "Juhendamiskeelu saanud Anatoli Tšepalov - Julia Tšepalova isa - oli mõni aasta tagasi Rukal ja seisis seal, kus Venemaa rahvuskoondis riietus," kommenteeris Holopainen. "Pole mitte mingi üllatus, et Venemaa jätkuvalt nii käitub. Ja see räägib mõndagi venelaste suhtumisest teistesse."

Asjasse tõi mõningast selgust rahvusvahelise suusaliidu FIS-i peasekretäri Sarah Lewise kommentaar. "Juri Tšarkovski lõpetas Venemaa koondise peatreenerina töötamise 2010. aastal. Nüüd on ta registreeritud treenerina ning vastutab hotellibroneeringute ja logistika eest," teatas Lewis.