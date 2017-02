Hanna-Brita Kaasik teenis olümpiafestivalil sprindis 7. koha

Suusatamine (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Murdmaasuusatamise tüdrukute sprindikvalifikatsioonis tuli Hanna-Brita Kaasik 46 sportlase seast finishisse neljandana. Edasipääsu veerandfinaalidesse 24 parema hulka lunastasid ka Stine-Lise Truu kvalifikatsiooni 20. kohalt ja Teiloora Ojaste 24. kohalt, kuid mõlemad jäid oma veerandfinaalis viiendaks ning edasi ei pääsenud. Kokkuvõttes sai Truu sprindis 22. koha ja Ojaste 24. koha. Kaasik võttis oma veerandfinaalis teise koha, aga poolfinaalist seekord edasi ei pääsenud. Tasuks seitsmes koht.

Hanna-Brita Kaasik hindas oma võistlust väga heaks. „Eelsõiduga olen väga rahul, sest alguses olin kolmas ja lõpuks neljas. Ma ei uskunud üldse, et nii hästi võib minna. Veerandfinaali sõitsin ka hästi – teisena finišijoon ületada on väga hea. Poolfinaali algus läks paremini, aga lõpp vajus ära. Arvestades seda, mis seis mul praegu on kurguga, võib rahule jääda,“ ütles Kaasik.

Poiste sprindivõistlusel pääses Vane Vähk 58 sportlase seast kvalifikatsioonist edasi koguni kolmandana. Veerandfinaalis oli ta teist kohta võtmas ja sellega poolfinaali suundumas, kui finisisirgel murdus tema suusakepp. Finišijoone ületas Vane seetõttu viimasena ning kokkuvõttes läks protokolli 26. koht. Martin Himma ja Christopher Kalev, kelle võistlus lõppes samuti veerandfinaalis, said vastavalt 23. ja 28. koha.

Nii tüdrukute kui ka poiste sprindivõit läks Venemaa sportlastele - tüdrukute seas võitis Elena Kutševa ja poistest Andrei Nekrassov.

Mäesuusatamises poiste slaalomis läks Tormis Laine täispanga peale – sõitis kiiresti ja hästi, kuid liigse riskimise tulemusel tegi vea, sõitis esimeses sõidus rajalt välja ning katkestas. Võitis itaallane Alex Vinatzer, kes võidutses paari päeva eest ka poiste suurslaalomis.

Homme, viimasel võistluspäeval kell 9.30 (Eesti aja järgi) alustavad segateatevõistlust nii murdmaasuusatajad kui ka laskesuusatajad. Murdmaakoondise eest võistlevad homme Christopher Kalev, Telioora Ojaste, Martin Himma ja Stine-Lise Truu, laskesuusakoondises Ksenia Pribõlovskaja, Hanna Moor, Kristo Siimer ja Marten Aolaid.

Sel nädalal Türgis peetaval talvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil Eesti koondis esindatud 19 sportlasega viiel alal – laskesuusatamine, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, suusahüpped ja iluuisutamine. Olümpiafestivalil võistlevad 14-18-aastased sportlased.