Raul Olle: tänavune süsteem suusatajat eriti ei mõjutanud

Tartu maratoni on rekordiliselt kolmel korral võitnud Raul Olle, kes sel aastal sai 26. koha. "Selline on tulemus, kui palju oled harjutanud," ütles ETV spordisaate otsestuudios käinud Olle. "Olen enda kohaga rahul."

Tänavune maraton oli eriline, sest distants oli tavapärasest lühem ning tuli sõita kuuekilomeetrisel ringil. "Suusatajat see eriti ei mõjutanud," tõdes Olle. "Suurimaks erinevuseks oli see, et saime neljandal ringil ringiga maha jäänud kätte ja siis pidi olema valvas, et ei segaks enda või kaaslase sõitu."

Olle meelest tasub vajadusel ka tulevikus Tartu maratoni sarnaselt korraldada. "Eesti talve arvestades on see parimaks variandiks," sõnas Olle. "Eesti pole siiski ainulaadne, sest analoogselt on maailmas korraldatud ka mitmeid teisi suuri maratone. Kunstlume süsteemid järjest täiustuvad, mis võimaldavad korraldajatel võistlusi pidada."

Kui seekord sõideti kuuekilomeetrisel ringil, siis Olle nägemuse kohaselt võiks trassi pikendada. "Ideaalne oleks kümnekilomeetrine ring," lisas OIle.