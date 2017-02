Björgen Johaugile määratud võistluskeelust: see on lihtsalt rumal

Marit Björgen, Therese Johaug (Foto: AFP/Scanpix)

"Ma arvan, et see on lihtsalt rumal. Sellest on raske aru saada," sõnas Björgen Norra avaõiguslikule ringhäälingule NRK-le ja mainis, kuidas koondisekaaslane dopinguproov osutus positiivseks huultele määritud palsami pärast. "Ja ikka saab ta 13 kuud. See räägib mõndagi meie turvalisuse kohta."

Björgen tõi välja, kuidas Johaugil oli ebaõnne ja kuidas ta seetõttu kaotab enda ümber taustajõudusid, toetajaid, võimaluse kasutada teatud treeningupaiku. Samuti ei saa ta treenida koos koondislastega.

Johaug andis positiivse dopinguproovi mullu septembri keskel, kui tema uriiniproov näitas keelatud aine, anaboolse steroidi klostebooli tarvitamist. Johaugi sõnul kasutas ta Itaalias koondiselaagris viibides põletikuvastast kreemi nimega Trofodermin, et ravida päikesepõletust huulel, teadmata, et see kreem sisaldab keelatud ainet.

Võistlustulle saab Johaug naasta 18. novembril 2017. aastal. Pyeongchangi olümpiamängud algavad 2018. aasta 9. veebruaril.