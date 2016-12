Ustjugovi hea hoog kestis lõpuni, naistest võidutses Nilsson

Jevgeni Ustjugov (Foto: EPA)

Meestest järgnesid venelasele kvalifikatsiooni teine, itaallane Federico Pellegrino 2,03 ning eelsõidu kuues, norralane Finn Hagen Krogh 2,80 sekundi suuruse allajäämisega. Ustjugov oli täna ülivõimas, sest kvalifikatsioonis edestas ta Pellegrinot 4,18 sekundiga.

Eestlastest pälvis Marko Kilp 85 osaleja seas 32. (+10,67), Raido Ränkel 50. (+14,58), Peeter Kümmel 68. (+17,17) ning Karel Tammjärv 81. (+20,93) koha.

Tuuri üldarvestuses on Ustjugovi edu Pellegrino ees tänu preemiale 8,2 sekundit. Krogh jääb kolmandana maha 13,8 sekundit. Tiitlikaitsja Martin Johnsrud Sundby Norrast on neljas, venelasele kaotab ta 17 sekundiga.

Naistest võidutses samuti kvalifikatsiooni kiireim Nilsson. Finaalis edestas rootslanna norralannasid Maiken Casper Fallat ja Heidi Wengi vastavalt 2,48 ning 6,47 sekundiga. Kokkuvõttes juhib Nilsson Falla ees 10,7 sekundiga, Weng kaotab kolmandana 16,6 sekundit. Naistest mullu tuuri võitnud norralanna Therese Johaug jäi kahtlustuse tõttu tänavusest jõuproovist eemale.