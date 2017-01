Kuu enne võistluseid on Otepää MK rajad suures osas valmis

Tehvandi staadion (Foto: Eesti Suusaliit)

Kuu aja pärast, 18. veebruaril, asuvad Tehvandi Spordikeskuse staadionil taas starti maailma parimad suusatajad. Aegsasti saabunud lumi ja külmakraadid on lubanud ettevalmistustöödel kulgeda jõudsas tempos ning Otepää MK toimumiseks vajalikud suusarajad on juba heas korras. Lumelisa ootab veel vaid Tehvandi tõus.

SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Alar Arukuusk rääkis, et Otepää MK-etapi tarvis on valmis 1,3 km ja 1,6 km sprindirajad, mis on kaetud ligi 30 cm kokkupressitud lume kihiga. Kaetud on ka suur staadion ning pikemast 5 km ringist on puudu veel vaid kilomeetrine lõik, mille sisse jääb ka Tehvandi tõus.

"Täiendavalt on vaja kolme päeva jagu lumetootmiseks sobilikku külma ilma ning 4-5 päeva selle laiali vedamiseks. Seega nädalane töötsükkel on veel ees," lisas Arukuusk. Kokku on Tehvandi 8 lumekahurit sellel talvel teinud juba ligi 3000 töötundi.

Otepää MK peakorraldaja Jaak Mae sõnul on hetkel olukord julgustav. "Loodan, et talv jätkub. Siiamaani on ilm olnud meid soosiv ning ettevalmistused võistluskeskuses on järje peal," kommenteeris Mae. Rahvusvahelise suusaliidu ametlik lumekontroll toimub 10 päeva enne võistlust.

Tehvandi Spordikeskuse rajad ei oota aga MK saabumist jõudeolekus, vaid on igapäevaselt suusasõprade aktiivses kasutuses. Sellel nädalavahetusel toimub seal ka rahvusvaheline FIS Kontinentaal karikasarja kahevõistluse Otepää etapp.

MK-etapp murdmaasuusatamises on Otepääl toimunud seni 13 korral. Tegemist on Eesti suurima talvise tippspordisündmusega, mis jõuab rahvusvahelise telepildi abil kümnete miljonite vaatajateni üle maailma. Rohkem infot leiab Otepää MK kodulehelt: www.owc.ee.