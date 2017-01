VIDEO | Stina Nilssoni sprindikiirus jättis norralannad Tour de Skil taas esikohata

Esimesena rajale läinud Stina Nilsson lõpetas norralaste Heidi Wengi (+1,7) ja Ingvild Flugstad Östbergi (+1,8) ees. Neljandana lõpetas soomlanna Krista Pärmäkoski (+42,4).

