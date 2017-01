Hooaja esimene suusamaraton toimub juba tuleval laupäeval

Suusahullude maraton 2015 (Foto: Suusahullud)

Võistluse korraldaja MTÜ Suusahullud klubi esindaja Jaak Teppani sõnul on selleaastane üritus varasematega võrreldes eriline, sest pikal võistlusmaal on võimalik läbida tervelt 40 km. “Läbida suuskadel 40 km ei ole tõsise spordimehe jaoks midagi uut, aga teha seda õhtuhämaruses Tehvandi raskel kunstlumeringil on juba teine tera,” muigab Teppan.

Nii terve kui ka poole võistlusmaa start antakse Tehvandi staadionil laupäeva õhtul kell 17.00. Hetkel ei ole veel lõplikult paigas, kui pikal võistlusringil suusatatakse: “Kindlasti vähemalt 3 km aga mitte üle 4 km, see oleneb rohkem juba ilmataadi tegemistest,” sõnab Teppan. Suusasõit toimub klassikalises tehnikas.

Esimene Suusahullude Öömaraton toimus 2013. aastal kui kehvade lumeolude tõttu jäi ära Tartu suusamaraton, aga Otepää kunstlumest suusarada võimaldas uudse formaadiga maratoni nö asendusena maha pidada. Tänavune maraton on seega juba neljas.