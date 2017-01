Koondisest välja jäänud Northug ei tule rajale ka sellel nädalavahetusel Falunis

Petter Northug (Foto: Reuters/Scanpix)

„Petter ei ole pettunud, ta on vihane,“ ütles Northugi treener Stig Rune Kveen NRK-le. „Meie plaan nägi ette Falunis rajale naasmist, kuid see kukkus läbi. See on kahetsusväärne.“

Jätkuvalt on kahtluse all, kas ja millistel aladel saab Northug osaleda veebruaris Lahtis toimuval MM-il. "Ta peab kiiresti tegutsema,“ tõdes Kveen. Viimati osales Northug MK-etapil 3. detsembril, kui jäi Lillehammeris toimunud 10 km distantsil 51. kohale.

Kaks nädalat tagasi ütles Norra koondise endine treener Eirik Myhr Nossum, et Northug on treeninud liiga intensiivselt ja palju.