Tartu maratonil võidutsesid prantslased, Mannima oli naistest teine

Tatjana Mannima, Aurelie Dabudyk ja Maria Gräfnings (Foto: Kaimo Puniste)

Nagu ka eilsete sõitude puhul, võistlesid tänased eliitgrupi sõitjad Tehvandi kuukilomeetrisel ringil. Naised said eliidisõidule stardi kell 8.50 ehk kümme minutit enne mehi. Juba poolel distantsil olid teiste eest ära saanud kaks naist – Worldloppeti sarja kindel liider, prantslanna Aurelie Dabudyk ning eestlaste suurim lootus Tartu Maratonil, Tatjana Mannima. Nimetatud naised sõitsid koos kuni viimase ringini, kuid siis pani Dabudyk sisse järgmise käigu. Finišis edestas prantslanna Mannimad ühe minuti ja kahe sekundiga, kolmandana lõpetanud rootslanna Maria Graefnings kaotas Dabudykile 1.39. „Enne sõitu mul erilist strateegiat polnud ning sõidu ajal proovisin lihtsalt Tatjana kannul püsida. Viimane ring oli minu jaoks raske, kuid õnneks olin täna Tatjanast tugevam,“ kommenteeris Dabudyk võistlust. Ka teise koha omanik Mannima jäi tänase võistlusega rahule. „Kodus oleks ikka tahtnud võita, aga tegelikult olen ma teise koha üle õnnelik, sest Aurelie oli täna liiga tugev. Igal juhul väga hea, et võistlus ikkagi toimus ja suur tänu inimestele, kes kaasa elasid ja raja ääres ergutasid!“ rääkis ta.



Meeste konkurentsis tegid täna puhta töö prantslased, hõivates kõik kolm poodiumikohta. Võistluse võitjaks krooniti Bastien Buttin, kes finišiheitluses edestas Benoit Chauvet’d ja Bastien Poirrieri. Stardieelselt favoriitideks peetud šveitslane Toni Livers ja enne tänast Worldloppeti sarjas liidrikohta hoidnud Liversi kaasmaalane Candide Pralong lõpetasid vastavalt neljanda ja kuuendana.„Väga hea tunne on! Oli väga tore võistlus, kuigi tugev tuul tegi sõitmise päris raskeks,“ ütles võidumees Buttin. Parima eestlasena saavutas Kein Einaste 11. koha, kaotust Buttinile kogunes 1.02. „Tundsin end täna väga hästi. Mõned kilomeetrid enne lõppu jäin prantslastest maha ning siis lihtsalt võitlesin endaga, et finišisse jõuda,“ võttis Einaste enda võistluse kokku.



Worldloppeti karikasarjas on nüüd kaheksast etapist läbitud kuus ning naiste seas jätkab endiselt liidrina Dabudyk, Tatjana Mannima tõusis tänase sõiduga üldarvestuses kolmandale kohale. Meeste seas aga kerkis Pralongi asemel sarja liidriks täna viiendana lõpetanud prantslane Ivan Perrilat-Boiteux.



44. Tartu Maratoni sõitudel osales täna kokku 1550 suusatajat, kellest 1326 sõitsid pikemat, 34-kilomeetrist distantsi ning 224 suusasõpra osalesid lühemal, 16-kilomeetrisel sõidul. Kahe võistluspäeva peale kokku osales tänavuse Tartu Maratoni põhipäevadel kokku 2875 suusasõpra.