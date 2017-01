Estoloppeti avaetapi saatus selgub uue nädala algul

Suusatamine (Foto: ERR)

Estoloppeti 20. juubelihooaja esimese suusamaratoni toimumine 28. jaanuaril Mõedakal selgub uue nädala esmaspäeval. Hetkel on lumeolud vabatehnikas maratoni pidamiseks kasinad.

Võistluse korraldaja Evi Tormi sõnul on rajameister osades kohtades üritanud põhja ette valmistada. "Põhiradadest kõrvale suusatama minna ei saa. Kui lumi tuleb, siis maraton toimub, valmisolek selle läbiviimiseks on olemas," ütles Torm pressiteate vahendusel ja lisas, et alternatiivina kaalutakse etapi kuupäeva muutmist.

Kuni 18. jaanuari südaööni saab veel kogu Estoloppeti sarjale registreeruda soodsamalt.

Lisainfo leiab www.estoloppet.ee veebilehelt ja Facebookist (facebook.com/estoloppet).

Etapid Estoloppet 2017 sarjas:

28.01.2017, 33. Viru Maraton

05.02.2017, 19. Tamsalu-Neeruti Maraton

11.02.2017, 19. Alutaguse Maraton

18.02.2017, 19. Tallinna Suusamaraton

26.02.2017, 44. Tartu Maraton

04.03.2017, 43. Haanja Maraton