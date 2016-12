Kehvas vormis Northug jätab Tour de Ski vahele

Petter Northug (Foto: Reuters/Scanpix)

"Mul on kahju, et ma tuuril ei osale, kuid see lisab mulle MM-iks lisamotivatsiooni," ütles esimest korda sportlaskarjääri jooksul Tour de Skist eemale jääv kehvas vormis Northug, keda Norra koondises asendab nüüd Sjur Röthe.

Tour de Ski algab 31. detsembril Val Müstairi vabatehnikasprindiga.