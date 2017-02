Murdmaasuusatajad FIS-ile: miks saavad norralased erikohtlemise osaliseks?

Martin Johnsrud Sundby (Foto: AFP/Scanpix)

Sarnaselt laskesuusatajatele on ka murdmaasuusatajad asunud ise tegudele ja soovivad, et Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) seisaks puhta spordi eest. FIS-ile saadetud kirjale andis allkirja enam kui sada suusatajat ning vahetult enne Lahti MM-i on suusatajatel FIS-i esindajatega kriisikoosolek.

Kirjas öeldigi, et suusatajad soovivad Lahtis alaliiduga aru pidada, Rootsi väljaande Expresseni andmetel kutsuski FIS-i president Gian-Franco Kasper kolmapäevaks koosoleku kokku.

Viimastel kuudel on olnud mitu dopingujuhtumit. Suvel sai kahekuulise võistluskeelu Norra äss Martin Johnsrud Sundby, sügisel põrus dopingukontrollis norralanna Therese Johaug, kellele äsja määrati 13-kuuline keeld. Enne jõule määras FIS kuuele dopingukahtluse all olevale Venemaa suusatajale ajutise võistluskeelu, nende seas on näiteks Maksim Võlegžanin ja Aleksandr Legkov.

FIS-i sportlaskomiteesse kuuluv Kikkan Randall ütles Expressenile, et suusatajate eesmärk on saada rahvusvaheliselt alaliidult kinnitus, et nad annavad endast kõik, et suusatamine puhtana hoida.

Lisaks soovitakse, et kommunikatsioon oleks selgem, näiteks Sundby juhtumi puhul. 2014. aasta 13. detsembril Šveitsis Davosis ja 2015. aasta 8. jaanuaril Itaalias Toblachis antud Sundby dopinguproovides sisaldus "halb analüütiline leid". Probleem oli astmaravimis nimega Ventoline, mis on küll WADA poolt lubatud, aga teatud piirides ning Sundby oli selle piiri ületanud. Kuna Sundbyd süüdistati dopingureeglite rikkumises, andis ta juhtumi Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži (CAS), mis määras talle mullu 11. juulil alanud kahekuulise võistluskeelu, lisaks jäi ta ilma 2015. aasta Tour de Ski esikohast ja ühtlasi ka sama aasta MK-sarja üldvõidust.

"See oli hall ala, võistluskeeld määrati suveks ja läks kaua aega, enne kui see välja tuli. Seetõttu on meil küsimus: miks saavad Norra sportlased erikohtlemise osaliseks?" arutles Randall. "Meil ei tohi olla selliseid olukordi, et sportlased võivad mõelda, et nad pääsevad puhtalt."

Randalli sõnul koostati kiri FIS-ile ja Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele tema algatusel ning vähem kui nädalaga kirjutas sellele alla üle saja sportlase. "Äge oli näha, kuidas erinevate riikide olid nõus sellele alla kirjutama. Ka mõned venelased andsid oma allkirja," ütles Randall.