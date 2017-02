Tartu maratoni korraldaja: võtsime praegusest olukorrast maksimumi

Tänase maratoni võit läks prantslasele Bastien Buttinile, parima eestlasena oli Kein Einaste 11-s. Ka naistest võidutses prantslanna, Tatjana Mannima oli teine.

Eliitgrupi suusatajad, kes asusid jahtima Worldloppeti karikasarja punkte ning kelle seast selgus ka 44. Tartu Maratoni võitja, startisid Tehvandi 6-kilomeetrisele ringile hommikul kell 9. Koos favoriitidega läks rajale 550 suusatajat. Kahe võistluspäeva ning kuue stardi peale kokku oli Tartu Maratoni põhisõitudes tänavu osalejaid ligi 3000. Kiirematel meestel kulus 34 kilomeetri läbimiseks ligi poolteist tundi ning kümnemehelisse liidrite gruppi jäi lõpuks koguni seitse prantslast. Konkurentsi pakkus neile teiste seas ka Lahti maailmameistrivõistluste maratoniks valmistuv šveitslane Toni Livers, kuid temagi ei suutnud väärata Prantsusmaa suusatajate kolmikvõitu ning pidi leppima 4. kohaga. Võidumehena finišeeris Bastien Buttin.

Parima Eesti suusatajana 11. koha saanud Kein Einaste jäi liidrite grupist maha, kui kiirematel suusatajatel tuli mööduda ringiga mahajääjatest. Einaste lõpetas võitjast minut hiljem, kuid edestas omakorda kahe minutiga üldarvestuses 13. ning Eesti meestest teise koha saanud Martti Himmat. "Enne starti oleksin võtnud vastu pakkumise, et olla Eesti meestest parim, kuid sõidu käigus tundsin, et täna on võimalik ka võita," ütles Einaste ETV spordisaatele. "Siiski tegin hea sõidu ja olen pigem rahul."

Naistest võitis maratoni samuti Prantsusmaa suusataja Aurelie Dabudyk, kes on ka Worldloppeti sarja üldliider. Täna teise koha saanud Tatjana Mannima on üldarvestuses kolmas. See, et Tartu maraton kõigi raskuste kiuste tänavu ikkagi toimus, oli kõige tähtsam - selles olid parimad Eesti suusatajad ühel nõul. "Õige otsus korraldajate poolt," lausus Mannima. "Suur tänu korraldajatele."

Tartu maratoni korraldaja Indrek Kelk jäi endale kindlaks, et võistluse korraldamine oli õige mõte. "Kõik, kes rajal käisid, said ka sellele kinnitust," sõnas Kelk. "Võtsime praegusest olukorrast maksimumi. Peame töötama selle nimel, et saame kunstlumest raja pikemaks venitatud. Praegu lähme edasi 6 km rajaga, mida püüame pikendada."