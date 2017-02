Ametlik: Tartu maratoni avaüritused peetakse Haanjas

Avatud Raja sõit Haanjas 2008. aastal (Foto: Klubi Tartu Maraton)

Eeloleval pühapäeval peetavad 44. Tartu Maratoni Avatud Rada ja Tartu Teatemaraton sõidetakse Haanja Suusakeskuses. Varem on Tartu Maratoni eelüritus Haanjas toimunud ainult korra, kui 2008. aastal peeti seal samuti Avatud Raja sõit.

Otepää-Elva trassi ehk originaalraja lumepuuduse tõttu peetakse sõidud Haanjas üheksakilomeetrisel ringil. „Lumeolud Haanjas on head. Olemasolevale ringile annab peaaegu täies ulatuses sisse teha klassikajälje – laiematesse kohtadesse tuleb kaks, kitsamatesse üks jälg,“ rääkis võistluste direktor Indrek Kelk.

Eelmisel nädalal väljakuulutatud Avatud Raja distantsid ja Teatemaratoni võistlusformaat on tänaseks natuke muutunud. „Teatemaratoni esimene vahetus ja Avatud Raja ühisstart läbivad kahekilomeetrise stardipauna, mis on laiema rajalõigu peal ja mis eelkõige on ohutuse ja sõidu turvalisuse huvides. Kõik järgnevad ringid sõidetakse ikka üheksakilomeetrisel ringil,“ ütles Kelk.

See tähendab, et Tartu Teatemaratonil sõidetakse põhimõttel 11 km + 9 km + 9 km + 9 km, Avatud Rajal aga suusatatakse 38, 20 ja 11 kilomeetristel distantsidel.

13. veebruari seisuga on Avatud Rajale registreerunud 147 suusatajat ning Teatemaratonile 30 võistkonda. Põhipäeva puhul on pikemale distantsile registreerunuid 3010, lühemale aga 652 suusasõpra. Registreerimise lõpuni on jäänud vaid loetud päevad, selle kohta uuri lähemalt SIIT.

Täpsem info 44. Tartu Maratoni programmiliste muudatuste kohta saadetakse osalejatele eraldi teavitusega, lisaks leiab operatiivset infot Klubi Tartu Maratoni kodulehelt.