Üks kuu enne Tartu Maratoni: lumenappuse tõttu tuleb mõelda ka varuvariantidele

Tartu Maratoni rada 26. jaanuari seisuga. (Foto: MTÜ Klubi Tartu Maraton)

Pearajameistri Assar Küti sõnul katab praegu rada kohati kuni viiesentimeetrine lumekiht, mida suusatamiseks on siiski vähe. "Umbes 5–10 sentimeetrit lund oleks juurde vaja, siis saaks uuesti rajamasinaga peale minna ja raja taas sisse teha," rääkis ta.

Võistluste direktori Indrek Kelgu sõnul ei ole seis just kuigi roosiline, kuid püssi põõsasse viskamiseks on veel liiga vara. "Hõiskamiseks põhjust ei ole. Ainuke lohutus on, et maratonini on kuu jäänud. Varasemad talved on näidanud, et olukord võib väga kiiresti ja vahel ka prognoosimatult muutuda," kirjeldas ta praegust seisu. "Saame ainult loota parimat ja jätkata täies mahus ettevalmistusi.

Kelgu sõnul on kindel avatud raja sõidu ja teatemaratoni toimumine, seda kas siis originaalrajal, lühendatud originaalrajal või Mammaste kunstlumeringil. Põhisõitudega on olukord aga keerulisem, kuna osalejate arv on oluliselt suurem.. "Mingeid detailseid varuplaane pole me välja töötanud. See jääb sinna perioodi, kui pealesunnitud realism ei anna muid võimalusi," rääkis Kelk, lisades, et põhipäeva puhul on hetkel neli võimalikku stsenaariumit:

A) Maraton toimub originaalrajal nii nagu algselt planeeritud;

B) Maraton peetakse originaalrajal, kuid lühendatud kujul;

C) Maraton sõidetakse mõnes teise piirkonna talispordikeskuses, kus looduslikku lund on rohkem kui Otepää-Elva vahelisel trassil;

D) Maraton peetakse Tehvandil, kus üritatakse kunstlumeringi ja jupikesega originaalrajast kokku saada ca nelja kilomeetrine ring.

Viimastel andmetel on 44. Tartu Maratonile 3584 registreerunut – 2955 63 km distantsile ja 629 31 km omale. "Loodame, et mingisugune mõistlik lumekate tuleb maha ja saame sõitma ikka õige raja peale. Siis oleks 4500–5000 registreerunut üsnagi realistlik prognoos. Kui aga harjutada ei saa ja mingisugused kesised varuplaanid tuleb käiku võtta, siis jääb osalejate arv pigem 4000 juurde," ütles Kelk.

44. Tartu Maratonil, mis toimub 26. veebruaril, on kavas 63 km ja 31 km pikkused distantsid. Avatud raja sõit ja 5. Tartu teatmaraton peetakse nädal varem.