Tartu maratoni lasteüritustel osales tuhatkond suusasõpra

Tartu maratoni lastesõidu start (Foto: Ardo Säks)

Tänavuste kehvade lumeolude tõttu pidid korraldajad vahetult enne üritust lastesõitude distantse lühendama. Pikimaks vahemaaks jäi seega 1,4-kilomeetrine rada. Vaatamata sellele tõi reedene tihe lumesadu kokku ligi tuhat last, kes nautisid ootamatult naasnud talveilma.



Klubi Tartu Maraton projektijuhi Oliver Kivimäe sõnul oli ilm ilusalt talvine. „Ligi tuhat last, mida on rohkem kui eelmisel aastal, on siiski väga tubli number tänavust talve vaadates. Ilmataat pani täna meile oma õla alla, et üritus hea välja näeks. Loodetavasti saame temaga edaspidigi hästi läbi,“ lausus ta.



Raja ääres ergutasid sel aastal lapsi ka AHHAA Teadusteatri põnevad katsed. „AHHAA lisandumine lasteürituste programmi on kindlasti väga positiivne. Täitsa huvitav, mida nad järgmisel korral teevad,“ ütles Kivimäe.



TILLUsõitudest (kuni 8-aastased) võttis osa 721 last, MINImaratonil (9-aastased ja vanemad) osalenute arv oli 264. Järgmine Tartu Maratoni Kuubiku ning Tartu Maratoni Mini Kuubiku osavõistlus toimub maikuu esimesel nädalavahetusel, kui leiab aset 35. Tartu Jooksumaraton.



44. Tartu Maratoni põhisõidud jätkuvad juba homme, 26. veebruari hommikul Tehvandil, kui sõidetakse 16- ja 34-kilomeetriseid distantse. Päeva alustab eliitgrupp ning kavas on ka kaks harrastajate sõitu.