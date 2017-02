Saarepuu: loodetavasti kaks meest pääseb kvalifikatsioonist edasi

Sel nädalavahetusel peetakse Otepääl taas murdmaasuusatamise MK-etapp. Homme on kavas vabatehnikasprint ja pühapäeval eraldistardist klassikadistants.

Maaima eliit on kohal pea sajaprotsendilises koosseisus, eesotsas Marit Björgeniga. Eesti selle hooaja edukaim murdmaasuusataja on olnud Marko Kilp, kes MK-punktidele jõudnud kolmel korral, kõik klassikasprindis. Vabatehnikasprindis, mida sõidetakse homme Otepääl ja Lahti MM-il on ta seni jäänud napilt veerandfinaalist eemale. Omamoodi koduse favoriidi koorem Kilpi ei sega. "Teised toetavad mind ning loodetavasti ka Eesti rahvas teeb seda," ütles Kilp ETV spordisaatele. "Ka haigus, mille sain Lõuna-Koreas, on taandumas ja enesetunne normaalne."

Raido Ränkel teenis MK-punkte hooaja alguses, nüüdki liikuvat vorm ülesmäge. "Eelmisel nädalavahetusel toimunud Eesti meistrivõistlused möödusid lubavalt," meenutas kaks kulda võitnud Ränkel. "Tunne oli normaalne ja ma loodan, et sel nädalavahetusel läheb see veelgi paremaks."

Kilp ja Ränkel kuuluvad, nagu enamik koondislasi Team Haanja koosseisu. Mehi treeniv Anti Saarepuu on õnnestumiseskaala enda jaoks paika pannud. "Hea oleks see, kui sprindis kvalifitseeruks kaks meest veerandfinaali," lausus Saarepuu. "Sealt edasi on kõik võimalik ja ma ootaks ühte poolfinaalikohta. 15 km klassikas loodan, et üks distantsimees sõidab punktidele."