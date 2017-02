Meestest võidutses Otepääl MK-sarja liider Martin Johnsrud Sundby

Iivo Niskanen, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund (Foto: AFP/Scanpix)

Kogu võistluse püsis teisel kohal soomlane Iivo Niskanen, kes vandus Sundbyle lõpuks 37,1 sekundiga alla. Kolmandaks tuli tõusvas tempos liikunud norralane Hans Christer Holund (+49,1).

Kaheksa parema hulka mahtusid Otepääl veel norralane Niklas Dyrhaug (+55,3), soomlane Matti Heikkinen (+58,1), kasahh Aleksei Poltoranin (+1.01,3), venelane Aleksandr Bessmertnõhh (+1.02,5) ja norralane Sjur Röthe (+1.03,5).

Paremad eestlased jäid punktikohast enam kui minuti kaugusele: Aivar Rehemaa oli 43. (+3.30,1) ja Karel Tammjärv 46. (+3.43,0).

Teistest eestlastest oli Algo Kärp 59., Kaarel Kasper Kõrge 64., Alvar Johannes Alev 65., Peeter Kümmel 67., Andreas Veerpalu 68., Raido Ränkel 69., Karl Erik Rabakukk 73., Alvar Ratt 74., Kaarel Karri 75. ja Martin Nassar 77. Taimar Kork katkestas.

Sundby kindlustas edu MK-üldarvestuses, tal on nüüd koos 1448 punkti, mida on peaaegu 400 võrra enam kui venelasel Sergei Ustjugovil (1064), kes täna rajal ei käinud. Kolmas on 837 silmaga Heikkinen.