Johaug täna alanud istungil: on suur vahe, kas võistluskeeld on 12 või 14 kuu pikkune

Täna sai Norra pealinnas Oslos alguse murdmaasuusataja Therese Johaugi dopinguprotsess. Norralanna sõnas tänasel istungil tunnistusi andes, et tema jaoks on suur vahe, kas võistluskeeld on 12 või 14 kuu pikkune.

Johaug andis positiivse dopinguproovi mullu septembri keskel, kui tema uriiniproov näitas keelatud aine, anaboolse steroidi klostebooli tarvitamist. Johaugi sõnul kasutas ta Itaalias koondiselaagris viibides põletikuvastast kreemi nimega Trofodermin, et ravida päikesepõletust huulel, teadmata, et see kreem sisaldab keelatud ainet.

Minimaalne karistus anaboolse steroidi tarvitamise eest on 12-kuuline võistluskeeld, novembri lõpus avaldas Norra antidopinguagentuur, et nemad soovitavad Johaugile määrata 14 kuu pikkuse võistluskeelu.

„Minu jaoks on suur vahe, kas võistluskeeld on 12 või 14 kuu pikkune,” vahendab NRK Johaugi täna lausutud sõnu. „Kui ma saan 12 kuu pikkuse keelu, saan ma Beitostölenis võistelda, kui 14 kuu pikkuse, kaotan terve olümpiaeelse ettevalmistusperioodi.”

„Ma olen jäänud ilma oma murdmaasuusaperekonnast, võistlustest teiste tüdrukute vastu, tööst, mida olen igapäevaselt teinud ning minu peamise murena olen selle perioodi jooksul osaliselt kaotanud ka rõõmu suusatamise vastu.”

„Ma olin köögis, kui sellest kuulsin,” meenutas Johaug päeva, mil ta sai positiivsest dopinguproovist teada. „Ma koristasin ja seetõttu ei kuulnud, et Vidar Löfshus oli mulle helistanud. Samuti nägin ma sõnumit Norra antidopingult, milles oli parool ühe meili lugemiseks.”

"Karjusin telefonis, et Löfshus ütleks mulle, mis on juhtunud,” rääkis Johaug. „Ta ütles, et sõidab minu juurde. Ma panin toru ära ja nutsin. Seejärel kasutasin mulle saadetud parooli ning nägin, et olin andnud positiivse dopingutesti.”