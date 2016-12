Suusaliidu president: sportlased ja peatreener on halvasti mängu tõmmatud

Jätkuvad Eesti suusatamise keerulised päevad. Täna avalikuks tulnud kirjas nõuab Team Haanja suurtoetaja Toomas Annus Eesti Suusaliidult koondise peatreeneri Jaanus Teppani ja nelja juhatuse liikme vallandamist. Suusaliidu presidendi Andreas Laane sõnul ei tohiks kirjavahetuse avalikuks tulemine suusatajate ning alaliidu vahelist kodurahu segada.

Kas täna avalikuks tulnud kirja valguses vallandab Eesti Suusaliit peatreener Jaanus Teppani? „Ma ütleksin kõigepealt seda, et on väga piinlik, et selline kiri on üldse välja tulnud," tunnistas Eesti Suusaliidu president Andreas Laane intervjuus ERR-ile. "Tegemist on isikliku kirjaga ja selliseid asju peaks ka isiklikult arutama. Vastuseks küsimusele – ei vallanda. Peatreener on palgatud ekspertide poolt ja eksperdid kindlasti, nagu ma ka oma vastuses ütlesin, kaaluvad, mida edasi teha ja milliseid parandusi on vaja teha.“

Kui suure rahaga Toomas Annus suusaliitu toetab ja kas rahast ning temast kui peasponsorist võite ka ilma jääda? „Toomas Annus toetab Team Haanjat ja on seda teinud paar aastat ning suures mahus. Müts maha Toomase ees, kes suusasporti toetab. Suusaliitu Toomas Annus ei toeta, selles osas meie rahastus sellest ei muutu. Kui ta aga otsustab suusasporti mitte toetada, siis mõjutab see kindlasti oluliselt.“

„Tuleb silmast silma kohtuda," sõnas Laane vastuseks küsimusele, kuidas olukorda lahendada. "Kahjuks härra Annus on hetkel Eestist ära. Nagu öeldud, hirmus piinlik, et selline kiri on meedias ja mul on tegelikult kahju, et meediaeetika isiklikke kirju avaldab. Proovime ära klaarida.“

Kirja järgi soovib suurtoetaja ka nelja juhatuse liikme vallandamist. „Igal inimesel võib olla palju soove," tõdes alaliidu president. "Juhatuse liikmeid ei saa vallandada, juhatuse liikmeid valitakse ja kutsutakse tagasi. See on meie liikmesklubide pädevuses, kui nad tahaksid nii otsustada, siis see võimalus on olemas. Meil oli kaks kuud tagasi üldkogu ja ühtegi sellist ettepanekut ei tehtud."

Kas nüüd on otsene sein sportlaste ja peatreeneri vahel või kuidas te seda situatsiooni üldse hindate? "Mina olen loomult optimist. Iseenesest sportlased ja peatreener on halvasti mängu tõmmatud. Täna on olukord see, et sportlased käivad võistlustel, meil küll lepingut ei ole, aga meil on kodurahu. Sportlased spordivad, peatreeneril on omad ülesanded. See kirjavahetuse avalikuks tulemine ei tohiks seda muuta.“

Eesti murdmaasuusatajad on sellel aastal MK-etappidel osalenud ilma suusaliiduga lepingut allkirjastamata ning Laane sõnul jäävad allkirjad ka lähitulevikus panemata. "Ma usun, et me sellel aastal selleni ei jõua. Keset hooaega sportlasi segada või proovida kiirel ajal läbi rääkida ei ole lihtsalt mõistlik. Hooaeg lõppeb ära, vaatame üle. Me oleme tegelikult teinud väga palju muudatusi, võtame aja maha ja teeme lepingu korda.“

Kui suusaliitu tervikuna vaadata, mitu sammu on rahastamises tagasi tehtud kahe-kolme aasta taguse ajaga või kuidas seda üldse võrrelda saab? „Kui me loeme kokku nii need rahad, mida suusaliit saab eratoetajatelt kui ka riigilt ning kui lugeda kokku eratoetajad, kes otse murdmaasuusatamist toetavad, siis on täna olukord parem kui kaks aastat tagasi.“

Mis teie järgmine samm on, kas otsite uuesti kontakti suursponsoriga või kutsute erakorraliselt ka kedagi kokku? "Juhatuses igal juhul arutame, kaasame erinevad alad," kinnitas Laane. "Oleme suhelnud EOK-ga, kindlasti suhtleme suursponsoriga. Veelkord, meie eesmärk on leida võimalused, et sportlased saaksid sportida ja et suusaliit täidaks neid kohustusi, mida ta EOK ees on võtnud.“