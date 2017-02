Otepää MK-etapil stardib maailma suusaparemik

Krista Pärmäkoski Otepää MK-etapil 2015. aastal (Foto: Martin Dremljuga/ERR)

Otepää MK-etapi võistluskomitee esimehe Vahur Leemetsa sõnul ootab suusasõpru tõeline maiuspala. „Olen osalenud kõikide Otepää MK-etappide korralduses ja nii võimsat rivistust varasemast ei meenu. On näha, et kõik tiimid tulevad siia parimas võimalikus koosseisus,“ rääkis Leemets. Tema sõnul on Otepää viimane võimalus enne Lahti suusaalade MM-i võistelda sarnases kliimavööndis, sarnase raskusastmega, samas ajavööndis ja sarnastel võistlusaladel. „MM-i kontekstis võib ka tulemustest päris palju välja lugeda. Kes siin teistest üle on, omab häid võimalusi saabuval tiitlivõistlusel,“ lisas võistluskomitee esimees.

Otepääl asub maailma karika sarja üldarvestuse esikohta kindlustama Martin Johnsrud Sundby Norrast, kes on karjääri jooksul võitnud 27 etappi. Tema üheks peamiseks rivaaliks on tänavu Tour de Skil võidutsenud venelane Sergei Ustjugov, kes on üldarvestuses teine. Pjedestaali kõrgemale astmele soovib kahtlemata jõuda ka sarja üldarvestuse kolmas, Matti Heikkinen Soomest. Meie põhjanaaber on näidanud varasematel etappidel head minekut, kuid võiduarve on tal sel hooajal veel avamata.

Esikolmikule pakuvad veel konkurentsi Alex Harvey Kanadast (MK-sarja üldarvestuses 4.), Marcus Hellner Rootsist (5.), Dario Cologna Itaaliast (6.), Emil Iversen Norrast (7.), Finn Haagen Krogh samuti Norrast (8.), Maurice Manificat Prantsusmaalt (9.) ning Simen Hegstad Krueger Norrast (10.).

Maailmakarika üldarvestuse kõrgeimat kohta kaitseb Otepääl ka Tour de Ski kulla võtnud Heidi Weng Norrast. Kõrgete ootustega on stardis Wengi peamine konkurent Krista Pärmäkoski, kes oli norralanna järel teine ka Tour de Skil. Rajale asub ka üldarvestuses Pärmäkoskile vaid mõne punktiga kaotav Ingvild Flugstad Östberg Norrast.

Naiste konkurentsile lisavad vürtsi veel Jessica Diggins USA-st (MK-sarja üldarvestuses 5.), hiljuti tippsporti naasnud norralanna Marit Björgen (6.), kes on karjääri jooksul võitnud lisaks kuuele olümpiakullale veel 14 MM-tiitlit, Maiken Caspersen Falla Norrast (7.), Laura Mononen Soomest (8.), Julia Tšekaljova Venemaalt (9.) ning Kerttu Niskanen Soomest (10.).

Kokku osalevad Otepää maailmakarika etapil murdmaasuusatamises viimastel andmetel 28 riigi sportlased.

Maailmakarika etapp murdmaasuusatamises on Otepääl toimunud seni 13 korral. Tegemist on Eesti suurima talvise tippspordisündmusega, mis jõuab rahvusvahelise telepildi abil kümnete miljonite vaatajateni üle maailma. Rohkem infot leiab Otepää MK kodulehelt www.owc.ee.