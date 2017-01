Northugi ekstreener: konkurents Sundbyga maksis Petterile kätte

Petter Northug (Foto: AP/Scanpix)

Northugi endise treeneri Eirik Myhr Nossumi meelest lasub osa süüd ka sellel, et Northug on tahtnud suusaradade viimaste aastate kaasmaalasest valitsejale Martin Johnsrud Sundbyle kohta kätte näidata. "Petteril on lõputu võidutahe," sõnas Nossum. "Ta on treeninud liiga intenvsiivselt ja palju."

Kas Northug osaleb veebruaris Lahtis toimuval MM-il, pole teada. "Olen tõsiselt mures," ei varjanud Norra koondise juht Vidar Löfshus. "Kuid nagu olen ennegi öelnud, mu usk Petterisse ei kao."