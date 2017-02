Andreas Veerpalu: tore, et maraton ikka ära korraldati

44. Tartu Maratoni avastart (Foto: Kaimo Puniste)

Põhjus, miks 22-aastane Veerpalu hoopis homses eliidisõidus ei stardi, on lihtne: noormees asub pühapäeva õhtupoolikul teele Lahtis peetava MM-i poole, kus tema esimene võistlus on kolmapäevane 15 kilomeetri klassikasõit. Seetõttu ei läbinud ta tänast 34-kilomeetrist maratonidistantsi täies mahus, vaid tuli rajalt maha pärast teist kuuekilomeetrist ringi. „Tänane eesmärk oligi enne Lahtit üks tugev treening teha. Olud ei olnud lihtsad, siin harrastajate sõidus oli üksi eest ära olles ikka päris raske vastutuult sõita,“ rääkis Veerpalu. „Igal juhul aga on tore, et maraton ikka ära korraldati ja küllaltki pika kunstlume raja valmistamisega vaeva nähti,“ lisas ta.



2017. aasta Tartu Maraton jätkub juba homme hommikul eliitgrupi stardiga – naiste start on kell 8.55, meeste oma aga viis minutit hiljem. Lisaks on pühapäeval kavas kaks harrastajate sõitu, millede stardid on kell 11 ja 14.